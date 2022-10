Un avversario proibitivo nel momento più difficile. L'Inter ospita il Barcellona nel terzo turno di Champions League con l'obbligo di rialzare la testa per non veder scivolare via la stagione già a inizio ottobre. È questo, infatti, il rischio che corrono i nerazzurri, già in grave ritardo in campionato e con la prospettiva da incubo di rivivere un'annata cupa come ormai non si era più abituati a fare dalle parti di Appiano Gentile.

QUI INTER – Il momento critico può essere superato solo con una grande prova, quella che serve per battere l'avversario odierno. Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Lukaku e di Brozovic, e allora possibile qualche sorpresa per tentare di invertire la rotta. In porta torna Onana, con De Vrij al centro della difesa. Cambi anche sulle fasce: Bellanova e Darmian ieri provati tra i titolari al pari di Calhanoglu in cabina di regia (resta vivo il ballottaggio con Asllani), ma sembra difficile rinunciare a Dimarco. Spazio anche per Mkhitaryan, mentre in attacco sembra recuperato Lautaro che dovrebbe far coppia con Correa. Prima panchina europea per Carboni.

QUI BARCELLONA – Le defezioni per i blaugrana non sono banali: out Koundé, Araujo, Bellerin, Depay e De Jong. In difesa, a destra, potrebbe essere confermato Balde viste le non perfette condizioni di Sergi Roberto, poi in mezzo Eric Garcia preferito a Piqué. Centrocampo titolare con Gavi e Pedri ai fianchi di Busquets. In attacco, con Lewandowski, partono in vantaggio Raphinha e Dembelé.

