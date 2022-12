C'è una strategia sotterranea sulla quale si sta riflettendo ai piani alti del calcio mondiale. Gianni Infantino, pochi giorni fa, aveva annunciato la creazione di un nuovo Mondiale per Club, con format enorme (32 squadre a partire dal 2025 da disputarsi ogni 4 anni): un'innovazione che sembra aver mandato in tilt diversi club, soprattutto europei. Secondo Milano Finanza, anzi, Beppe Marotta, nell'ultima assemblea di Lega, avrebbe proposto la riduzione del numero delle squadre partecipanti alla Serie A, con l'obiettivo evidente di avere un calendario più snello a livello domestico per poter inserire più gare europee, quelle che notoriamente portano maggiori introiti.