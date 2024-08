Lo chiamano 'Effetto Lamal': è la tendenza da parte dei club europei di dare sempre maggiore spazio ai giovani cresciuti nei propri vivai, come sta facendo il Barcellona in maniera sempre più dilagante in queste ultime stagioni, della quale il bomber Yamine Lamal non è che la punta dell'iceberg. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo elenca 14 giovani che già si sono messi in luce in questi ultimi anni, inserendo nella lista anche Valentin Carboni, il talento osservato speciale di casa Inter che quest'anno giocherà nell'Olympique Marsiglia.

Secondo il quotidiano, Carboni "è uno dei talenti a cui l'Inter intende dare risalto in futuro. Non potendo darglielo adesso, Carboni è stato ceduto in prestito questa stagione a una squadra con potenziale come l'Olympique Marsiglia. Le sue prestazioni discontinue in 36 partite di Serie A, con 2 gol e 4 assist, devono trovare regolarità in una delle grandi della Ligue 1. Ma con Roberto De Zerbi dovrà aspettare qualche giorno per avere spazio, dopo essere stato escluso dalla lista contro lo Stade Brest".

