12' - Non riesce la combinazione Curatolo-Iliev ai bordi dell'area gigliata: sfuma una situazione potenzialmente ghiotta per l'Inter.

19' - Curatolo cade appena fuori dall'area di rigore gigliata dopo un contatto che sembrava onestamente falloso: non c'è nulla per l'arbitro, che qualche secondo dopo alza il braccio per segnalare un offside dei padroni di casa.

21' - L'Inter è già al secondo pericolo scampato in 20 minuti, questo 0-0 è un affare per Chivu.

30' - BOTIS RISCHIA! Tiro a giro apparentemente innocuo di Favasuli da fuori area, il greco si fida troppo della sua presa ma perde la palla. Buon per lui che la viola non ne approfitti.

8' - Biral sparacchia alto! Da fuori area, il 25 interista, preoccupato per l'eventuale ripartenza avversaria, affretta la conclusione alzando troppo la mira.

7' - Prima iniziativa offensiva con un senso dell'Inter: la conduce Fontanarosa, il cui sganciamento sulla fascia produce un giro dalla bandierina.

6' - Botis lancia lunghissimo più per allontanare il pericolo che per innescare uno dei due attaccanti, troppo isolati là davanti.

5' - Dopo una ragnatela di passaggi, Lucchesi tenta la verticalizzazione improvvisa in area per Kayode. Sbaglia però il dosaggio del lancio regalando palla a Botis.

3' - La Fiorentina, come da copione, prende in mano le redini del gioco. Lunga fase di palleggio dei viola, l'Inter aspetta tutta dietro senza fare pressing.

2' - Martini difende la palla vicino alla bandierina, Krastev prova a scippargliela ma manda in fallo laterale. Poi non sfruttato dagli ospiti: si riparte con un calcio di punizione per la Fiorentina.

1' - E' l'Inter, oggi in maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua, a muovere il primo pallone del match. Fiorentina nel classico completo viola.

13.00 - Fischio d'inizio al 'Torrini' di Sesto Fiorentino, comincia in questo momento Fiorentina-Inter Primavera!

12.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.58 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Fiorentina, fanno capolino sul campo dello stadio comunale 'Torrini' di Sesto Fiorentino preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Francesco D'Eusanio, gli assistenti sono Emanuele De Angelis e Andrea Bianchini.

12.50 - La vittoria manca da più di un mese in casa Inter: l'ultima gioia piena, l'unica in dodici partite, risale al 3-0 rifilato in Youth League al Viktoria Plzen lo scorso 13 settembre.

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Fiorentina-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match.

12.40 - Score pessimo nel corso di questo avvio di stagione per l'Inter, reduce dal quinto ko nel torneo, il primo in casa dopo la serie di quattro delusioni consecutive lontano dal Breda.

12.35 - I viola sono inciampati due volte di fila nelle ultime due uscite, prima arrendendosi alla capolista inaspettata Frosinone, poi cadendo a Zingonia 3-2 subendo un clamoroso uno-due in pieno recupero da Shakur Omar e Lukas Vorlicky.

12.30 - Se l'Under 19 nerazzurra è tristemente penultima dopo aver totalizzato la miseria di 3 punti in otto giornate, la squadra di Alberto Aquilani si trova in piena zona playoff, a quota 14 punti, frutto di quattro successi, due pari e altrettante sconfitte.

12.25 - Tanti i big assenti tra i nerazzurri, che dovranno fare a meno di Valentin Carboni, Mattia Zanotti ed Aleksandar Stankovic. In compenso, Chivu può contare nuovamente dal 1' su Nikola Iliev, che condividerà l'attacco con Curatolo. Dietro conferma per il sistema a 3, ma con un interprete inedito anche alla luce della squalifica di Stabile: c'è Di Pentima a completare il pacchetto difensivo con Guercio e Fontanarosa davanti a Botis. In mezzo, senza Andersen (un turno di stop per l'espulsione diretta rimediata lunedì), fiducia a Martini e Grygar ai lati di Bonavita. Sulle fasce correranno Biral e Perin.

12.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA: Martinelli; Lucchesi, Biagetti, Sene, Di Stefano, Vitolo, Falconi, Favasuli, Krastev, Nardi, Kayode. A disposizione: Tognetti, Vannucchi, Elia, Messini, Capasso, Berti, Baroncelli, Denes, Bigozzi, Gori, Vigiani, Toci, Ievoli, Atzeni, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani.

INTER: Botis; Guercio, Fontanarosa, Di Pentima; Biral, Martini, Bonavita, Grygar, Perin; Iliev, Curatolo. A disposizione: Basti. Delvecchio, Di Maggio, Esposito, Stante, Owusu, Pelamatti, Berenbruch, Zefi, Casani, Aidoo. Allenatore: Cristian Chivu.

12.18 - Nella passata stagione, nel momento più basso della gestione Chivu coinciso con il ko contro la Fiorentina, l'Inter Primavera decise di fare un patto che dopo 17 risultati utili consecutivi portò in dote uno scudetto insperato per una squadra fuori dalla zona playoff a febbraio. Stamattina, sempre contro i viola, la crisi nerazzurra è già conclamata e i pensieri tricolore non sfiorano neanche le menti di Zanotti e compagni, penultimi in classifica e ancora alla ricerca di quella vittoria in campionato che potrebbe far svoltare la stagione. Dal 'Torrini' di Sesto Fiorentino, benvenuti a Fiorentina-Inter Primavera, gara valida per la nona giornata, con fischio d'inizio fissato alle 13.