Ieri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku, al termine di questa giornata di visite e dettagli burocratici, tornerà a essere un giocatore dell'Inter in prestito oneroso dal Chelsea. Per la gioia di una nutrita fetta di tifosi che non hanno mai dimenticato quello che ha saputo fare con la maglia nerazzurra. A seguire tutti gli eventi di questo giorno piuttosto intenso.

15.31 - Dopo circa venti minuti di viaggio, Romelu Lukaku è arrivato in Viale della Liberazione per raggiungere i dirigenti dell'Inter e suggellare con le firme il suo ritorno in nerazzuro.

15.08 - Terminate le visite, Lukaku ha lasciato il CONI scortato addirittura dalla polizia che a sirene spiegate ha accompagnato l'uscita della sua auto. Adesso, si attende solo l'arrivo in sede dove ad accoglierlo ci saranno i dirigenti per la firma sul contratto.

14.58 - Mano sul cuore e un sorrisone enorme: Romelu Lukaku si è affacciato dalla finestra del CONI per salutare i tifosi accorsi ad accoglierlo.