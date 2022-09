UDINESE-INTER 1-1 (5' Barella, 23' Skriniar (I, aut.))

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI UDINESE-INTER

INTERVALLO - Nell'elenco dei marcatori figurano due giocatori dell'Inter, ma il risultato alla Dacia Arena è di parità. I nerazzurri partono meglio e trovano il vantaggio dopo appena 5 minuti con una splendida pennellata su calcio di punizione di Nicolò Barella. Ma dopo la rete, la squadra di Simone Inzaghi permette ai padroni di casa di guadagnare campo e fiducia, anche se la parità nasce da una punizione contestata per un possibile fallo su Edin Dzeko sulla quale Milan Skriniar compie la deviazione beffarda che sorprende Samir Handanovic, per il resto raramente impegnato nonostante sia la squadra di Andrea Sottil a mantenere per ampi tratti il pallino del gioco. L'atteggiamento dell'Inter, nonostante le occasioni più promettenti siano state di marca nerazzurra, non è piaciuto molto, e faranno discutere i due cambi alla mezz'ora, quando Federico Dimarco e Roberto Gagliardini hanno rilevato gli ammoniti Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan.

-----

48' pt - Tiraccio di Deulofeu sul quale si chiude il primo tempo: Udinese e Inter a riposo sull'1-1.

46' pt - Darmian commette fallo su Becao, ammonizione anche per il numero 36 interista.

45' - Galoppata di Dumfries che però sbaglia completamente il cross, palla fuori. Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Buona azione dell'Inter, sfumata per un'incomprensione tra Dzeko e Dimarco.

42' - Dumfries prende qualche metro di troppo su rimessa laterale, Valeri ribalta la situazione assegnando palla all'Udinese.

39' - Intervento in ritardo di Pereyra su Dimarco, giallo per il Tucu friulano.

38' - Bel recupero di Dumfries, che chiama Dzeko il cui cross è sporcato e finisce tra le mani di Silvestri.

35' - Dzeko controllo un pallone in area e prova il tiro, che va fuori misura. Pochi istanti fa, il Var ha controllato il contatto Beto-Dumfries in area nerazzurra senza intervenire.

34' - Uscita rischiosa palla al piede di Brozovic che viene anticipato, poi la difesa è brava a murare due conclusioni degli avversari.

33' - Numero di Lautaro a servire Dumfries, sul cross dell'olandese Dzeko arriva di testa ma non inquadra la porta.

31' - Dimarco prova al volo dalla distanza dopo azione di corner, palla fuori.

31' - Arriva il momento dei cambi: fuori Mkhitaryan e Bastoni, dentro Gagliardini e Dimarco. L'armeno non è contentissimo.

30' - Bastoni va vicino al 2-1: conclusione volante sullo stop di Dzeko, Silvestri si supera.

29' - Sono già pronti a entrare Gagliardini e Dimarco.

27' - Mkhitaryan mette in mezzo, Makengo spazza l'area. Poi Acerbi ferma con le cattive Beto, proteste dei friulani per un giallo non estratto da Valero.

25' - Inzaghi fa scaldare Gagliardini e Dimarco, non è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi.

23' - Il gol è convalidato, l'Udinese ha pareggiato. Decisiva la deviazione di Skriniar.

22' - Pareggio dell'Udinese, ma proteste dell'Inter per un presunto fallo in area. Valeri a colloquio col Var.

21' - Trattenuta di Mkhitaryan su Pereyra, giallo anche per l'armeno.

19' - Altra azione avvolgente dell'Udinese, spazza via Barella. Friulani che ora hanno le redini del match.

18' - Piccolo brivido per Bastoni che non calibra bene il passaggio, rimedia un compagno.

17' - Bella azione manovrata dell'Udinese, Udogie prova il cross ma la mette troppo su Handanovic che blocca.