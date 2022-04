Mai come questa volta, la nostalgia andrà messa da parte. Anzi, forse questa sera bisognerà guardare al secondo ritorno di José Mourinho a San Siro da sfidante della sua Inter con un pizzico di apprensione in più: perché la Roma ha sin qui dimostrato di stare bene, è reduce da un ottimo pari ottenuto a Napoli in una partita dove ha fatto vedere le cose migliori, e sicuramente pregusta l’opportunità di fare inciampare anche un’altra delle pretendenti allo Scudetto anche con la cruciale semifinale di Conference League contro il Leicester all’orizzonte. Ma in casa nerazzurra l’entusiasmo, è innegabile, è alle stelle, specie dopo aver incamerato la finale di Coppa Italia a discapito dei cugini del Milan con un 3-0 che ammetterebbe poche repliche. La formazione di Simone Inzaghi ha ripreso definitivamente lo slancio ed è conscia che questo match valido per la 34esima giornata di Serie A rappresenta forse l’ultima salita prima del lungo rettilineo d’arrivo, e scollinare con una vittoria potrebbe fare la differenza decisiva al netto di un torneo sempre pieno di sorprese. A trascinare l’Inter, il nuovo sold out di un Meazza che vorrà spingere i suoi beniamini al successo. Fischio d’inizio dell’arbitro Simone Sozza alle ore 18: seguite con noi di FcInterNews.it questa importante sfida con gli aggiornamenti in tempo reale dell’inviato a San Siro.

17.36 - Tribune di San Siro che si stanno riempiendo. Tanti anche i tifosi della Roma che si stanno facendo sentire.

17.35 - Sorrisi e abbracci a metà campo tra D'Ambrosio e Spinazzola, che torna tra i disponibili di José Mourinho dopo il grave infortunio degli ultimi Europei.

17.29 - Non sarà a disposizione di Inzaghi Felipe Caicedo, che ha accusato nella giornata di oggi una sindrome gastrointestinale.

17.23 - Poco dopo la formazione giallorossa, entra in campo anche l'Inter tra gli appalusi di San Siro e gli incitamenti della Nord.

17.20 - Portieri della Roma in campo per il riscaldamento.

17.09 - Nella Roma, Stephan El Shaarawy, autore del gol del pari contro il Napoli, guadagna una maglia da titolare in sostegno a Tammy Abraham. Regolarmente al suo posto Sergio Oliveira.

17.07 - Federico Dimarco nel terzetto difensivo è la novità più rilevante della formazione che Simone Inzaghi manda in campo contro la Roma. Davanti, si ricompone invece la coppia formata da Edin Dzeko e da Lautaro Martinez. In panchina anche il giovane Sangalli vista l'assenza di Vidal.