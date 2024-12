Ultima partita del 2024: l'Inter si prepara a scendere in campo a Cagliari per restare in scia alle prime e dedicarsi poi a inizio gennaio alla Supercoppa Italiana senza rimpianti. Ci sono già le scelte degli allenatori. Simone Inzaghi schiera la squadra titolare e sceglie questi uomini: difesa con Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries e Dimarco quinti di centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo; Thuram-Lautaro la coppia d'attacco. Ecco in dettaglio le scelte dei due tecnici.

CAGLIARI (4-4-1-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina, 6 Luperto, 33 Obert; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 3 Augello; 70 Gaetano; 91 Piccoli A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Lapadula, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 23 Wieteska, 24 Palomino, 30 Pavoletti, 37 Azzi, 80 Kingstone, 97 Felici. Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Mondin, Moro

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Serra

Assistente VAR: Maresca