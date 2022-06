Il pesante rosso a bilancio a cui va incontro il Paris-Saint Germain rischia di far saltare il trasferimento di Milan Skriniar a Parigi. Ne è sicuro L'Equipe, che tra le pagine della sua edizione odierna riferisce come "il dossier del difensore centrale sta rallentando" proprio per questo motivo. Il centrale slovacco è uno dei centrali messi nel mirino dai parigini insieme a Sven Botman e Gabriel, anche se il nerazzurro rappresenta una priorità: per vedersi costretta a rinunciare al suo muro difensivo, l'Inter chiede però un assegno superiore ai 60 milioni di euro (in Italia si parla di quota 80, con intesa possibile a 70).