La volontà del Paris Saint-Germain di portare in Francia il nuovo rinforzo per la difesa, Milan Skriniar, è ancora viva. Ne scrive oggi L'Equipe, secondo cui c'è già l'accordo tra Luis Campos e il giocatore ma non c'è quella con l'Inter. Campos ha chiesto al nuovo tecnico Galtier una lista di priorità tra i giocatori che si stanno cercando sul mercato.