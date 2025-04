Nonostante una fase di appannamento che ha indispettito i tifosi del Marsiglia, l'esterno brasiliano Luis Henrique continua ad avere estimatori. L'Equipe è tornato sulla questione nelle scorse ore e ha evidenziato come Medhi Benatia, direttore sportivo del club francese (recentemente visto al Meazza) è in trattativa con Beppe Marotta in merito a un suo trasferimento. Anche un altro club italiano, il cui nome non è stato rivelato, pare essere molto interessato al 23enne ex Botafogo.

Luis Henrique non è nel mirino solo dell'Italia: anche Newcastle e Nottingham Forest sono in trattativa con l'entourage del brasiliano, riporta il quotidiano sportivo transalpino. Entrambe le squadre inglesi stanno disputando una stagione molto positiva, trovandosi rispettivamente al quarto e terzo posto in Premier League, sulla buona strada per qualificarsi alla prossima Champions League.

Va inoltre sottolineato che il Bayern Monaco, che sta tenendo d'occhio la situazione, non ha ancora mosso passi concreti e non è previsto che lo faccia. L'esterno brasiliano è solo uno dei nomi presenti nella ricca lista di giocatori tenuti sotto osservazione dalla squadra bavarese.