Sono 7 i calciatori dell'Inter convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale in Qatar, al via per la prima volta nella storia nel mese di novembre: si tratta di Lautaro e Correa (Argentina), Lukaku (Belgio), Onana (Camerun), Brozovic (Croazia), De Vrij e Dumfries (Olanda). La fase a gironi si chiuderà il 2 dicembre, mentre dal 3 si alzerà il sipario sugli ottavi. L'ultimo atto è invece in programma domenica 18 dicembre con la finale al Lusail Stadium in programma alle 16:00.

Di seguito tutti gli impegni dei nerazzurri nel dettaglio, tra i quali spicca la sfida interista da Brozovic e Lukaku in programma giovedì 1 dicembre.

OLANDA | De Vrij, Dumfries

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Senegal-Olanda | lunedì 21 novembre, ore 17:00

Olanda-Ecuador | venerdì 25 novembre, ore 17:00

Olanda-Qatar | martedì 29 novembre, ore 16:00

ARGENTINA | CORREA, LAUTARO

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Argentina-Arabia Saudita | martedì 22 novembre, ore 11:00

Argentina-Messico | sabato 26 novembre, ore 20:00

Polonia-Argentina | mercoledì 30 novembre, ore 20:00