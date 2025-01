Roma e Inter hanno messo in stand-by, almeno fino agli ultimi giorni del mercato invernale, la questione relativa al futuro di Davide Frattesi. Profilo per il quale il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha preferito non sbilanciarsi pubblicamente: "Non parlo di giocatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma", ha detto venerdì, prima della sfida di campionato col Genoa.

I due club, inoltre, non hanno avuto contatti per Marko Arnautovic, nome uscito su qualche organo di stampa come papabile obiettivo dei capitolini per il ruolo di vice Dovbyk. E' quanto si legge sul l'edizione odierna de Il Messagero, in un articolo all'interno del quale si parla pure dell'interessamento dell'Inter per Petar Sucic della Dinamo Zagabria.

