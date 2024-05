Nella disamina fatta questa mattina da Il Giorno a proposito della questione Oaktree-Zhang, il quotidiano milanese svela qualche dettaglio in più in merito al naufragio della trattativa tra l'ormai ex patron dell'Inter e il fondo statunitense Pimco, individuato dal magnate cinese come creditore per il rifinanziamento. "Pimco, l’altro fondo statunitense con cui era stata avviata una trattativa per un nuovo finanziamento di 430 milioni si è rabbiosamente tirato indietro poche settimane fa quando è venuto a conoscenza della 'clausola di garanzia' stipulata da Oaktree con Zhang, ovvero la percentuale del 20% sull’eventuale vendita dell’Inter da corrispondere ai californiani", si legge sulle colonne del quotidiano di Corso Buenos Aires.

"E negli ultimissimi giorni neppure il disperato tentativo di ottenere una dilazione di un anno dal fondo di Los Angeles è andato a buon fine. E siccome a garanzia di quel prestito erano state date in pegno le azioni della società, sia il 68,55 % di proprietà Suning, sia il restante 31% nelle mani di LionRock, l’Inter è passata nelle mani del fondo di private equity", la chiosa.

