Una Serie A in... prestito. Questo il titolo del pezzo che trova spazio oggi sull'edizione online della Gazzetta dello Sport, nel quale si analizzano le situazioni di quei giocatori che hanno lasciato i club proprietari del loro cartellino a titolo temporaneo. La storia di Romelu Lukaku è quella più clamorosa, visto che l'Inter lo ha ripreso dal Chelsea dopo averglielo venduto per 115 milioni di euro due estati fa: nel luglio scorso, si legge sulla rosea, i due club hanno concordato un prestito annuale per poi lasciare tutto aperto. "C’è tanta buona volontà tra le parti, ma è chiaro come questa partita sia tutta da giocare", evidenziano i colleghi.