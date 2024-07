Tutti hanno scommesso su Valentin Carboni. Lo ha fatto l'Inter, che ha deciso di non perderne il controllo vista la formula per l'approdo in Francia che può essere solo un arrivederci e non un addio; lo ha fatto il Marsiglia, che ci ha puntato con questo prestito oneroso e diritto di acquisto a cifre molto elevate.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, ormai è tutto fatto per il passaggio del Pibito, il ragazzino, alla corte di Roberto De Zerbi: prestito oneroso (1 milione più 800mila euro di ingaggio) con diritto di riscatto a 40 milioni e contropzione tattica (10 giorni di tempo per agire) da 4 milioni in grado di "neutralizzare" il riscatto francese. Per ora non c’è spazio per un esterno offensivo come Carboni nel 3-5-2 di Inzaghi, ma domani chissà...

In assenza di offerte adeguate a titolo definitivo, i nerazzurri hanno cambiato progetto e scelto la strada del prestito in un altro campionato, ribadisce la Gazzetta. Sponsor principale proprio De Zerbi, che ha chiesto fortemente Valentin. Che intanto firmerà il rinnovo con i nerazzurri fino al 2029 e sabato farà le visite a Marsiglia. L'Inter ne manterrà il controllo, lo seguirà passo passo nella sua avventura in Ligue 1 e ne valuterà la crescita.