Marcus Thuram è un giocatore dell’Inter. Per l'ufficialità bisognerà però attendere l’inizio della prossima settimana, quando sbarcherà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2028. Un blitz, quello nerazzurro, che nel giro di 48 ore ha permesso ai vice campioni d'Europa di bruciare la concorrenza del Milan.

"Di giovedì erano i contatti riallacciati con l’entourage di Thuram e un’offerta formulata al giocatore per un quinquennale da 6 milioni di euro netti all’anno - racconta La Gazzetta dello Sport -. Numero non casuale: era l’ingaggio - al netto dei bonus - che percepiva Edin Dzeko la scorsa stagione. Ma all’Inter il francese costerà meno del bosniaco: grazie al Decreto Crescita Thuram peserà nelle casse nerazzurre per circa 8 milioni di euro lordi. Ieri è arrivata la risposta positiva di Thuram, ma l’ottimismo era crescente già nella notte tra giovedì e ieri. È stata, più che altro, anche la giornata per discutere dei dettagli di un contratto molto articolato, con diversi bonus ed evidentemente commissioni da pagare, a maggior ragione per un calciatore in scadenza".

Thuram è stato convinto dall'Inter sia sotto il piano economico (l'offerta del Milan era di 5-5,5 milioni a stagione) ma anche dall’aspetto tattico, perché considera il 3-5-2 un modulo ideale per esaltare le sue caratteristiche.

