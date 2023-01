Proprio mentre per Skriniar arrivava il doppio giallo devastante con l'Empoli, il suo procuratore Sistici sparava a zero sull'Inter e ammetteva contatti con altri club, confermando la volontà attuale di non rinnovare. "All’Inter è andata di traverso soprattutto la scivolata del procuratore di Milan, considerata stonata per i modi e per il contenuto, mentre il rosso in campo del difensore è stato ovviamente valutato come un errore umano - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nessuno ad Appiano discuterà mai lo Skriniar calciatore, serio e affidabile al punto da meritare una fascia al braccio, anche se in questo momento la serenità abita decisamente altrove. Di certo, la strana serata vissuta contro l’Empoli, tra campo e televisione, segna un punto di non ritorno nel rapporto tra i nerazzurri e il mondo che si agita alle spalle del difensore".