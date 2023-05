Arrivano conferme da Appiano Gentile circa il recupero quasi completo di Milan Skriniar, che oggi è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dopo l'intervento alla schiena dello scorso 20 aprile per risolvere il problema di lomboglutalgia che lo tormentava da fine febbraio. Come spiega Gazzetta.it, il difensore slovacco non può essere al 100% della forma fisica perché sta ultimando un percorso di riatletizzazione che necessita di tempo, ma la sua presenza in panchina è importante perché offrirebbe un'opzione in più a Simone Inzaghi in difesa: "magari dopo un provino nel finale del match contro i granata, potrebbe essere utilizzabile, in caso di necessità e per qualche minuto, con il City", si legge sull'edizione online della rosea.

Nell'allenamento di oggi pomeriggio, che ha segnato la ripresa del lavoro dopo tre giorni di riposo, anche Danilo D'Ambrosio ha lavorato con i compagni, una conferma che il lieve fastidio alla coscia sinistra accusato contro l'Atalanta è alle spalle. Si sono allenati a parte, invece, Mkhitaryan e Correa, ma soprattutto il primo, che corre sul campo, "punta" la finale di Istanbul.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE