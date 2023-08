"È già partito il countdown per l'S-Day: il giorno di Lazar Samardzic, la nuova mezzala offensiva di Simone Inzaghi" si legge sulla Gazzetta dello Sport che tenta di alleviare la trepidante ed estenuante attesa dei tifosi dell'Inter, impazienti di accogliere il giovane centrocampista, con qualche aggiornamento. L'attesa dei nerazzurri non avrà vita lunga come annuncia la rosea che parla di affare ormai ai dettagli. Secondo il quotidiano milanese difatti dovrebbe essere domani, 3 agosto, il giorno della fumata bianca. Manca davvero qualche dettaglio alla stretta di mano finale tra la Beneamata e l'Udinese prima di ufficializzare un affare dai 22,5 milioni di euro circa: "16 per l'obbligo di riscatto a fine stagione, 2 di bonus e il cartellino di Fabbian, - valutato 4,5 milioni -, che vale come una sorta di garanzia per il prestito oneroso. Si conta di far arrivare il giocatore a Milano già venerdì, quindi ci siamo".

