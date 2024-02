Tiene sempre banco il tema del rinnovo di Lautaro Martinez, argomento affrontato nelle ultime ore anche dal diretto interessato, da Marotta e da Ausilio.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, la trattativa torna nel vivo nonostante la scadenza non imminente (2026). C'è ancora distanza tra domanda e offerta: il club mette sul piatto 8 milioni più bonus, mentre dalla parte del giocatore si punta a un paio di milioni in più. L'ottimismo resta intatto perché si basa fondamentalmente sulla volontà di entrambe le parti di arrivare a una soluzione.

Insomma, non c'è niente che desti allarme al momento: serve tempo e pazienza per avvicinarsi, modulando non solo la parte fissa ma soprattutto i bonus legati a presenze e risultati. Come spiega la rosea, saranno necessari altri incontri e uno strategico potrebbe tenersi tra un mesetto circa, compatibilmente agli impegni dello stesso procuratore fuori Europa. Dove? Magari a Madrid dove l'agenzia dell'agente Camaño ha sede. E l'Inter sarà nella capitale spagnola il prossimo 13 marzo per il ritorno di Champions. Nessuno, in casa nerazzurra, vuole ripetere uno Skriniar-bis. Lautaro è incedibile e oggi il suo cartellino non vale meno di 150 milioni.