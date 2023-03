L'Inter vuole evitare di ripetere lo stesso errore fatto con Skriniar con Bastoni, in scadenza di contatto nel 2024, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la distanza tra le parti è molto ampia. La dirigenza nerazzurra nei prossimi due mesi cercherà di raggiungere un accordo, in caso di fumata grigia non è da escludere una cessione nella finestra estiva di calciomercato. Anche perché Bastoni piace a diversi club, soprattutto in Premier League, Manchester City e Chelsea su tutti. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi incontri e contatti con l'agente del difensore, quel Tullio Tinti che cura anche gli interessi di Darmian, per cui un accordo per il rinnovo è stato già trovato, senza però riuscire a raggiungere un'intesa.