Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il passaggio agli ottavi vale circa 20 milioni di euro: 9,6 arriverranno dalla Uefa come premio per il superamento dei gironi, 2-3 milioni saranno di aumento del market pool nerazzurro e 7-8 milioni come incasso del match degli ottavi che si giocherà a San Siro. L'Inter, per la sola partecipazione in Champions League, ha già incassato 36,4 milioni (15,6 a tutte le squadre del group stage, 14,8 per il ranking storico e 6 per la parte di market pool legata ai risultati dello scorso campionato): a questa cifra vanno aggiunti 5,6 milioni per le due vittorie ottenute contro Viktoria Plzen e Barcellona e i 930mila euro per il pari di ieri del Camp Nou.

Liquidità importante per il bilancio nerazzurro. Difficile pensare ad un intervento sul mercato nella finestra invernale di gennaio, ma ora l'Inter potrà sicuramente trattenere più facilmente Skriniar. Allo slovacco sarà proposto un contratto che, come parte fissa, sarà simile a quello di Lautaro (6,2 milioni) e Brozovic (6,5). Più bonus naturalmente. A breve ci sarà un incontro con il suo agente.