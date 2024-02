L'Inter è matura, non più pazza. Lo dimostra il percorso netto fatto dai nerazzurri nel 2024. E allora la Gazzetta dello Sport parla chiaro: non solo scudetto, Inzaghi può puntare pure alla Champions.

C'è fiducia nonostante l'alto ostacolo rappresentato dall'Atletico Madrid. L'esperienza europea dell'anno scorso ha fatto crescere il gruppo e il tecnico, che ora puntano a ripetere la cavalcata puntando Wembley. La voglia di riprovarci è tanta, così come la convinzione.

Un motivo in più deriva dall'attacco: dopo l'addio di Dzeko e la rottura con Lukaku, in estate tutto pareva essersi complicato, e invece Thuram si è rivelato un gioiello e Lautaro è cresciuto in maniera eccezionale. La Thu-La è diventata la forza trainante di tutta la squadra, una certezza come quella che riguarda le tante soluzioni che hanno i nerazzurri nell'andare a far male alle avversarie.

Anche perché nel frattempo la difesa ha fatto un salto notevole, con l'aggiunta di Pavard che ha migliorato non di poco tutto il reparto. In questo modo, neppure gli attacchi top d'Europa spaventano. Infine, la rosea sottolinea l'intensità che riesce a dare il centrocampo. Oltre alla qualità, Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è un trio che garantisce anche un voltaggio notevole a tutto il sistema, piegando la resistenza degli avversari in modo inevitabile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!