Romelu Lukaku sta per riabbracciare l’Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma l'intesa ormai imminente tra il club nerazzurro e il Chelsea per il ritorno a Milano di Big Rom. La strada è tracciata, restano solo da definire dettagli e tempistiche, non sempre facili da gestire: ieri, per esempio, era in programma l'atteso vertice telefonico tra i due club, con i discorsi rinviati di qualche ora su richiesta del proprietario dei Blues, Todd Boehly, impossibilitato a presenziare alla conference call dopo esser volato per impegni di lavoro negli Stati Uniti. "Da capire se il vertice avverrà già oggi oppure a questo punto avrà luogo da lunedì in poi. È giusto chiarire, in ogni caso: il contatto telefonico non servirà a trattare, in realtà l’Inter attende semplicemente una risposta da parte dei Blues alla prima offerta stipulata da 5 milioni di euro. L’Inter già sa che quella proposta non va bene: Marotta e Ausilio attendono di conoscere una cifra che il Chelsea fin qui non ha ancora stabilito. Il punto di caduta? È probabile che all’Inter sarà necessario in qualche modo raddoppiare la prima proposta, arrivando a toccare quota 10 milioni tra parte fissa e bonus per il prestito secco di un anno", ipotizza la rosea, spiegando che l'Inter non è intenzionata a spingersi oltre.

I contatti però non vanno avanti solo tra le due società, con La Gazzetta che racconta un retroscena che non fa altro che confermare che il più è fatto. "Diversi ex compagni di squadra sono stati contattati dal belga, chi via messaggio chi attraverso telefonate, con parole entusiaste, scritte o pronunciate da chi sa che il più è ormai fatto, per il ritorno", si legge.