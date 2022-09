Romelu Lukaku si avvicina al rientro in campo, ma il suo impiego con la Roma dal 1' resta ancora in dubbio. È il quadro disegnato da Gazzetta.it dopo gli esami sostenuti ieri dal belga per vedere come procede il recupero dal problema ai flessori della coscia sinistra: l'esito del test è stato positivo e il recupero prosegue bene, ma "vista l’importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute, considerando anche il Mondiale alle porte, in casa Inter c’è comprensibile prudenza sull’impiego del belga, specie dall’inizio, sabato con la Roma", si legge.