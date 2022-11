Allarmato per la ricaduta dell'infortunio accusata dopo la partita contro la Sampdoria, Romelu Lukaku, con l'ok dell'Inter, ha preferito confrontarsi con i medici della nazionale belga, in costante contatto con il professor Piero Volpi. Secondo Gazzetta.it, i due staff concorderanno i prossimi passi per il completo recupero di Big Rom, con il club nerazzurro che preferisce averlo in buone condizioni dopo il Mondiale che provare a forzarne il rientro contro l'Atalanta il prossimo 13 novembre (al momento ipotesi molto improbabile). "Riaverlo a gennaio, per Inter-Napoli, visti tutti i problemi degli ultimi due mesi abbondanti, sarebbe già un successo", si legge sull'edizione online della rosea. Nel frattempo, nuovi esami sono previsti nei primi giorni della prossima settimana, da capire se l'ex Chelsea li svolgerà in patria o a Milano.