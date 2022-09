Romelu Lukaku riassapora il campo e punta la Roma. Intanto la Gazzetta dello Sport esplicita il desiderio del belga: restare all'Inter a lungo, di Chelsea non ne vuole più sentir parlare, nemmeno ora che a Londra non c'è più il 'nemico' Tuchel. Nessuna nostalgia né di Londra né della Premier League: il suo desiderio è piantare le tende a Milano. "Per questo l’accordo sulla parola per rinnovare il prestito, costato finora 8 milioni, dovrebbe essere confermato a fine stagione a prescindere dai risultati, anche perché il rapporto di granito tra il presidente Blues Todd Boehly e Roc Nation, la società che cura gli interessi di Big Rom e fondata da Jay Z, non nasce ieri. Il rapper ha portato negli anni diversi giocatori ai Dodgers e intavolato partnership commerciali per quasi 20 miliardi di dollari: sono noccioline i 115 milioni che il Chelsea può aver buttato dalla finestra per il belga", spiega la rosea.