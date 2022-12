Sono trascorsi 43 giorni tondi tondi dall'ultimo allenamento in gruppo di Romelu Lukaku con l'Inter. L'attaccante belga è tornato ieri a Milano dopo l'addio al Mondiale, con tre giorni d'anticipo rispetto al consentito: da adesso parte l’operazione di rimessa in forma, con un piano costruito su misura con lo staff di Inzaghi per riaverlo finalmente al top ad inizio 2023. "Si lavorerà su reattività, esplosività e forza, aggiungendo il buon umore dello spogliatoio nerazzurro che aiuta a superare le tossine mondiali: l’obiettivo è lanciare la macchina già il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli, a una velocità alta, quella mai vista quest’anno", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Il belga avrebbe avuto dieci giorni di riposo come ogni reduce dal Mondiale, ma ha preferito sbarcare a Milano ieri, a una settimana esatta dall'eliminazione contro la Croazia. Già nel tardo pomeriggio era a Linate dopo alcuni giorni di riposo attivo alle Seychelles, seguiti da altri ben più duri e intensi a Dubai. Oggi, invece, Big Rom è atteso da un allenamento mattutino con i compagni tornati ieri da Malta dopo la mini-tournée.

L’ultima tappa a Dubai è servita a Romelu per allenarsi più a fondo in vista del rientro. "Nel dettaglio, mercoledì di mattina palestra e di pomeriggio campo, poi giovedì è stato cambiato l’ordine degli addendi - racconta la rosea -. Il fatto che fosse sempre con lui il connazionale Johan Gerets, preparatore della nazionale belga e uomo di fiducia nel trattare i muscoli di Romelu, ha fatto il resto. E l’ottimismo sulla forma cresce anche perché la bilancia non preoccupa: Romelu si avvicina sempre di più a 101 chili, il peso che nutrizionisti e staff hanno cerchiato in rosso a suo tempo. Quando il belga tocca quella cifra, esplode il massimo della potenza", la chiosa del pezzo.