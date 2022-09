La Gazzetta dello Sport riporta una serie di indiscrezioni riguardanti il day after di Simone Inzaghi dopo Udinese-Inter e una cocente sconfitta. Il tecnico, riporta la rosea, si è sfogato al telefono col fratello Pippo e qualche amico, nonché con il giornalista che ne riporta i pensieri pur non virgolettati.

Inzaghi è arrabbiato per i risultati, amareggiato, ma vuole invertire la rotta. Convinto, però, di poter cambiare rotta dopo la sosta per rimettersi in linea con gli obiettivi stagionali, lo scudetto e provare a superare il girone di Champions. Nessun dubbio sul comportamento dei giocatori, ma c'è l'impressione "che in campo ognuno cerchi di risolvere le cose per conto proprio". Ma per uscire dalla crisi, bisognerà ragionare da gruppo.

Quanto alla sua posizione, il rapporto con i dirigenti è forte e Marotta viene descritto come "consapevole delle difficoltà nelle quali Simone si è trovato a lavorare". Cosa dirà alla squadra il tecnico dopo la sosta? Che non scarica nessuno e si sente il primo responsabile, ma serve un cambio di rotta.