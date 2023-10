Ve lo do io il Real Madrid! Lautaro Martinez, in mondovisione, fa impazzire il cuore dei tifosi dell'Inter con una dichiarazione forte, per certi versi inaspettata, visti i tempi che corrono, ma certamente credibile. "I miei pensieri e la mia testa sono sempre rivolti all’Inter. Sono molto contento, ho un contratto e la mia famiglia sta benissimo a Milano", ha detto a Parigi durante la cerimonia del Pallone d'Oro.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, Lautaro resterebbe a Milano a vita e intanto si sta parlando del rinnovo. Intanto il Toro si gode il momento, perché ormai la dimensione di migliori è anche la sua. Frutto del lavoro, del talento e della perseveranza. L'obiettivo è sempre lo stesso: vincere con l'Inter il più possibile. E nel futuro si vede interista ancora per tanti anni.