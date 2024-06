Alla fine il sì di Lautaro Martinez al rinnovo di contratto con l'Inter è arrivato. L'accordo tra il capitano e il club nerazzurro è stato raggiunto e il prossimo incontro tra la dirigenza e l'agente Alejandro Camaño servirà solo a discutere gli ultimi dettagli come commissioni e natura di alcuni bonus: la cosa importante è che il Toro ha abbassato le pretese, accettando l'ultima offerta dell'Inter da 9 milioni netti (con i bonus potrebbe superare i 10) a stagione fino al 2029.

La svolta, racconta oggi La Gazzetta dello Sport, è arrivata ieri mattina, quando Lautaro ha comunicato al suo rappresentante di voler accettare la proposta dell'Inter. La classica mail certificata deve ancora arrivare, ma si tratta di aspetti burocratici. "Tanto è vero che Camano ieri all'ora di pranzo si era già imbarcato da Milano in direzione Madrid: il lavoro era virtualmente terminato - scrive la rosea -. La firma arriverà la prossima settimana, di sicuro non prima dell'insediamento del nuovo CdA di martedì e dunque dell'elezione del nuovo presidente".

L'Inter non ha mai perso la fiducia, sull'argentino non c'erano altri club e a risultare decisivo è stato l'incontro di due giorni fa, quando il club ha dato una sorta di ultimatum e messo il giocatore davanti ad una scelta delicata: prendere o lasciare. E alla fine il Toro ha scelto l'Inter per inseguire il sogno Champions da capitano. Il rinnovo di Lautaro coincide con il primo ruggito di Oaktree: i prossimi saranno quelli di Simone Inzaghi (fino al 2027) e di Nicolò Barella (fino 2029).



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!