L' Inter non ha rinunciato all'idea di prendere Paulo Dybala . Secondo La Gazzetta dello Sport l'idea resta quella di arruolare l'attaccante argentino, che in questi giorni è tornato in Italia e sta parlando con il suo entourage, dall'agente Antun all'intermediario De Vecchi fino a chi cura i suoi sponsor personali.

Quel che la rosea dà per certo è che a fine mercato le punte saranno quattro, più un Primavera (viene segnalato Valentin Carboni che in realtà punta non è. Intanto un'evoluzione positiva rispetto a qualche tempo fa è che Dybala ha accettato la proposta economica da 5 milioni più uno legato alle presenze in campo. C'è però da superare un altro ostacolo, la folta presenza di attaccanti all'Inter. Oggi Sancehz tornerà ad Appiano Gentile e con la dirigenza si troverà una soluzione. Il difficile sarà trovarla anche per uno tra Dzeko e Correa.

Marotta si è però garantito una promessa da parte dell'entourage: se ci saranno rilanci da parte di altri club per la "Joya", lui sarà il primo a saperlo, in modo da poter decidere di conseguenza.