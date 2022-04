Perché i contatti ci sono eccome, confermati da chi è dentro il negoziato. "L’Inter c’è su Dybala, si è fatta viva con assiduità, senza mai essere arrivata ancora a formulare un’offerta - spiega la Gazzetta -. Perché in attacco va risolta la questione legata a Sanchez, dichiaratamente in uscita, con uno stipendio che sulle casse nerazzurre pesa per 10,5 milioni a stagione. Lautaro, poi, è un capitolo a parte: non è in vendita, ma non si fa peccato nel dire che il suo futuro sarà orientato dalle offerte che arriveranno in sede all’Inter. Oggi il club nerazzurro non ha lo spazio, in termini di ingaggio, per offrire alla Joya uno stipendio top, ovvero i 6 milioni che in rosa guadagnano lo stesso Lautaro e Brozovic. Ma tra un mese, tutto potrebbe essere più chiaro".

Dybala ha archiviato la delusione per il mancato rinnovo con la Juve e ormai è pronto per una nuova avventura. "Ma vuole decidere con calma (rieccoci), valutando ogni possibile soluzione, perché sa che questo è l’ultimo contratto importante della sua carriera - sottolinea la rosea -. Conterà il progetto prima di tutto, dopo che alla Juve non è mai stato messo realmente al centro della scena, Dybala per rilanciarsi ha bisogno di un club che punti deciso su di lui, dandogli le chiavi del gioco". In tal senso, l'Inter sarebbe perfetta, sia a livello psicologico che tattico. A Milano troverebbe Simone Inzaghi, uno che lo stima tantissimo. La candidatura nerazzurra è molto forte.