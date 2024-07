Jakub Kiwior ha dato il suo personale assenso per trasferirsi all'Inter. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il centrale polacco, già in Italia con la maglia dello Spezia, avrebbe accettato il trasferimento a Milano. Manca, ovviamente, tutta l'altra parte dell'operazione, quella tra i club: non sarà facile convincere l'Arsenal a cedere sul discorso prestito con diritto di riscatto.

Kiwior è in uscita dai Gunners considerando l'arrivo di Calafiori ed è attualmente in cima alle preferenze nerazzurre per colmare il vuoto creatosi con il ko di Buchanan. Potrebbe essere proprio lui il braccetto mancino che cercano i campioni d'Italia anche perché il profilo è quello che piace anche a Oaktree (24 anni e ancora con potenzialità inesplorate).

A livello tattico, poi, Kiwior potrebbe all'occorrenza anche raccogliere l'eredità di De Vrij e Acerbi in mezzo alla difesa. Come spiega la rosea - però - fin qui i Gunners non hanno mai aperto alla possibilità di una cessione in prestito. Kiwior è stato pagato 25 milioni un anno e mezzo fa e la quotazione non è scesa, neppure a fronte di un impiego non stabile tra i titolari. Ma Ausilio e Marotta sono convinti che il tempo possa giocare a favore della trattativa in prestito con diritto di riscatto (non obbligo). Solo così, infatti, non saranno impegnate risorse economiche nella trattativa.