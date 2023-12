Buone notizie - finalmente - per Inzaghi. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, dopo tre settimane, ieri si è rivisto in gruppo Bastoni: il problema al polpaccio accusato in Nazionale è alle spalle e per domani, contro l'Udinese, il difensore è da considerarsi arruolabile. Subito titolare? Difficile, considerando anche il calendario che contempla Real Sociedad e Lazio subito dopo il match con i friulani.

E sta molto meglio anche Pavard, che ha messo nel mirino la convocazione per l'Olimpico della prossima settimana. E così contro l'Udinese - secondo la Gazzetta - ancora straordinari per Acerbi e per Darmian, con quest'ultimo che potrebbe anche giocare quinto a destra con Bisseck e Carlos Augusto a completare la linea difensiva. Tutto dipenderà da Cuadrado: se il colombiano potesse finalmente partire dall’inizio, a quel punto il nazionale potrà pure accomodarsi in difesa, spiega la rosea.

