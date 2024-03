Si prospettano novità di formazione soprattutto a centrocampo per l'Inter che domani ospiterà il Napoli. La delusione Champions è ancora grande, ma Inzaghi ha già messo nel mirino il campionato e non si prevedono stravolgimenti, però qualche cambio ci sarà.

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il match di Madrid, i più stanchi sembravano Calhanoglu e Mkhitaryan: Asllani scalpita al pari di Frattesi. Davanti non si rinuncerà invece a Thuram e Lautaro, entrambi con grande voglia di cancellare la notte del Civitas Metropolitano. Solo Sanchez sarà come ricambio dalla panchina poiché Arnautovic spera di farcela per il 7 aprile a Udine.

Ancora out anche Carlos Augusto, che tornerà dopo la sosta contro l’Empoli. A sinistra ancora Dimarco, mentre a destra più Darmian che Dumfries. Infine, in difesa spazio a Bastoni e Acerbi, con Bisseck in vantaggio su Pavard.