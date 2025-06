La ferita della finale di Champions League persa malamente a Monaco di Baviera brucerà ancora per un po' di tempo, ma l'Inter è pronta a girare definitivamente pagina. A dirlo è Carlos Augusto, intervistato da CazéTV a margine del match pareggiato dai nerazzurri contro il Monterrey al Mondiale per Club: "Il calcio è molto dinamico, è chiaro che nessuno vuole perdere una partita 5-0, figuriamoci una finale - la premessa del brasiliano -. E' normale pensarci, ma il calcio ti dà l'opportunità di andare avanti giocando nuove partite. Resta una sconfitta che ti segna, ma il gruppo ha esperienza ed è preparato per affrontare questa nuova competizione e tentare di fare bene".

