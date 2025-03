Sarà un'Inter "diversa" quella che domani scenderà in campo alle 21 per giocare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord. Il match con l'Atalanta di domenica incombe, poi ci sarà la sosta, per cui Inzaghi è chiamato a una gestione oculata delle energie, considerando anche lo stop di Zielinksi che complica le rotazioni a metà campo.

Il 2-0 del De Kuip semplifica la pratica, ma il primo tempo con il Monza fa capire che nel calcio nulla è scontato, per cui guai ad abbassare la guardia. Secondo la Gazzetta dello Sport, ragionando sui titolari, metà squadra sarà differente rispetto a quella pensata per Bergamo. Partiranno dalla panchina alcuni big come Lautaro e Calhanoglu, lasciando spazio a Thuram ed Asllani. Il Toro - si legge - ha bisogno di riposo, mentre il francese, nonostante qualche errore sotto porta, con il Monza ha mostrato una condizione in netta crescita.

Anche Calhanoglu ha dato ottimi segnali a livello fisico e Inzaghi lo vuole al top a Bergamo, quindi spazio ad Asllani, rimasto in panchina contro la squadra di Nesta. In attacco nuova chance per Taremi (Correa non è in lista).

L’Inter - come ricorda la Gazzetta - sta correndo senza soluzione di continuità. Domani disputerà la gara stagionale numero 42, la 18a solo nel 2025: di fatto, come aver giocato dal 2 gennaio in avanti - semifinale di Supercoppa a Riad - una partita ogni 3,6 giorni. La sosta è davvero una boccata d’ossigeno, anche l’occasione per svolgere un lavoro atletico ad hoc almeno nella seconda settimana, considerato che nella prima molti saranno in nazionale.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

