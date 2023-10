Dopo aver rinnovato il rapporto pluriennale con Nike, aver individuato come main sponsor Paramount+, oltre ad aver accolto nella propria famiglia eBay e U-Power, l'Inter sarebbe vicina a siglare un accordo con Qatar Airways. Lo rivela questa mattina la Gazzetta dello Sport, nella sua versione online.

"La compagnia aerea, partner mondiale della Formula 1 e sponsor di maglia del Psg, diventerà il vettore ufficiale nerazzurro e arricchirà una galassia di sponsor di indubbio prestigio. Il discorso con Qatar Airways in futuro però può essere ampliato: se non sarà trovata un'intesa con Paramount+ per la prossima stagione, la compagnia aerea di Doha potrebbe diventare il main sponsor dell'Inter e finire sul petto di Lautaro e compagni", si legge nel pezzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!