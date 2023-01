È Roberto Firmino l'ultimo nome accostato all'Inter per l'attacco del futuro. Secondo l'anticipazione de La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore, infatti, il brasiliano (che andrà a scadenza a fine anno con il Liverpool) piace ai nerazzurri, ma sarà possibile se e solo se Lukaku dovesse lasciare Milano. "In Viale della Liberazione hanno iniziato a fare comunque i conti per Firmino: adesso il brasiliano guadagna circa 10 milioni di euro netti, cifra superiore all’attuale diktat di Suning per gli ingaggi - scrive la rosea -. Ma anche in questo caso l’effetto benefico del Decreto Crescita viene in soccorso dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. Così, nel caso in cui Bobby chieda un netto di 8 circa, al club nerazzurro il lordo costerebbe appena 10,5: poco meno di quanto serve adesso per tenere in prestito Lukaku, più o meno la stessa cifra necessaria per pagare lo stipendio di Dzeko".