Aumentano i ricavi dello sponsor tecnico Nike, e lo fanno con un bell'incremento percentuale: la Gazzetta dello Sport online analizza le cifre del bilancio nerazzurro in materia di sponsorship, sottolineando come il rinnovo con il brand dello Swoosh fino al 2031, a partire da luglio, porterà un corrispettivo fisso di 21,25 milioni annui più bonus (12,5 nel 2022-23), frutto anche della realizzazione di una piattaforma e-commerce interna che ha fruttato 13 milioni contro i 2 che venivano incassati prima dell'internalizzazione. Nerazzurri bravi a spingere sulle sponsorizzazioni globali che nel 2022-23 hanno portato 28 milioni, 11 in più del 2021-22, grazie soprattutto alle partnership con Konami e LeoVegas. "Come emerge dai documenti della controllata Inter Media and Communication, in questa stagione sono stati già sottoscritti contratti con sponsor per complessivi 71 milioni, 18 in più del 2021-22", con 30 accordi sottoscritti con partner globali o regionali, scrive la Rosea.

In questo quadro, c'è però una stonata, ed è rappresentata dall'accordo col main sponsor Paramount: la piattaforma Ott garantisce infatti soltanto undici milioni di euro per una stagione. Al di là della strategia legata a questa partnership, testimoniata da prodotti come i video di presentazione dei nuovi acquisti nerazzurri, la somma impallidisce di fronte ad esempio ai 45 milioni che la Juventus incassa da Jeep o i 30 garantiti dal rinnovo di Milan con Emirates. Anche la Roma è riuscita a strappare un accordo a cifre superiori con Riyadh Season, che garantisce 12,5 milioni. "Se i dirigenti dell’Inter si sono impegnati con Paramount solo per un anno, ciò significa che loro per primi sono consapevoli di un potenziale inespresso. È come se si trattasse di un accordo-ponte in attesa di posizionare il brand nerazzurro sui livelli più consoni", la tesi sostenuta.

