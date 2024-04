Due tappe europee in 48 ore, sulle note dell'inno della Champions League. Come svelato dai colleghi di Gazzetta.it. Piero Ausilio è in missione di mercato per conto dell'Inter, alla caccia di possibili occasioni che potrebbero nascere nelle prossime settimane. Dopo aver assistito ieri sera al trionfo del PSG al Montjuc di Barcellona, questa sera il dirigente nerazzurro è segnalato a Manchester per l'altro quarto di finale tra il City e il Real Madrid. Due grandi appuntamenti a margine dei quali il diesse ne ha approfittato per parlare con colleghi e agenti, ma anche per chiarirsi le idee in ottica estiva, in attesa di capire le direttive della proprietà.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!