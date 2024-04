Vedere le squadre qualificate in semifinale di Champions League ha lasciato qualche rimpianto in casa Inter, ma il club è già al lavoro per regalare a Inzaghi una squadra all'altezza per provare a lottare per il prestigioso trofeo anche nella prossima stagione. Il primo punto da affrontare riguarda il mercato e la necessità di allungare il più possibile la rosa.

Oltre agli arrivi certi di Taremi e Zielinski, la dirigenza vuole regalare al tecnico piacentino un'alternativa importante in più in attacco e una in difesa, assicura oggi La Gazzetta dello Sport. Per il reparto offensivo la prima scelta resta Gudmundsson, che convince a pieno per caratteristiche: l'unico timore è che possa arrivare un'offerta fuori mercato dalla Premier, ma quella che porta all'islandese è una strada che "la società nerazzurra ha in testa di battere fino in fondo". Per la difesa è tornato di moda il nome di Nacho: lo spagnolo non rinnoverà con il Real Madrid ed è stato proposto ai nerazzurri e il profilo sarebbe perfetto, ma la pista ad oggi non appare calda perché il giocatore starebbe valutando di proseguire la carriera in un campionato meno competitivo e lontano dall'Europa.

Gli altri due punti che secondo la rosea sarà necessario perfezionare per lottare alla Champions riguardano la gestione delle forze (servirà un'altra preparazione con una stagione più lunga e un accurato uso del turnover) e l'esperienza europea, aumentata nella ultime stagioni.

