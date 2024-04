Due autobus scoperti impegnati che percorreranno un tragitto di otto chilometri a passo d’uomo per le vie di Milano: una sfilata che avrà un totale previsto di circa 5 ore. La Gazzetta dello Sport svela nel dettaglio quello che sarà l'itinerario della parata che l'Inter effettuerà domenica pomeriggio, dopo la partita contro il Torino, per festeggiare con la propria gente la conquista dello Scudetto della seconda stella. La partenza è prevista da San Siro alle ore 16.

Il corteo procederà poi per le seguenti strade: Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV Aprile Bastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione (passaggio sotto la sede del club), Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni. Alle 21.30 circa, è previsto l'arrivo in Piazza Duomo per un nuovo bagno di folla: i calciatori nerazzurri si affacceranno dalla Terrazza 21.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!