Quarto derby d'Italia stagionale quello che questa sera andrà in scena al Meazza, dove Inter e Juventus si affronteranno per il ritorno della semifinale di Coppa Italia che riparte dell'1-1 dell'Allianz Stadium. Una partita sentitissima per entrambe le compagini e non solo per l'accesso alla finale di Roma in palio: Inter-Juve è già un evento a sé, "ecco perché stasera San Siro sarà esaurito, con tanto di record sia di spettatori presenti sia d'incasso per la storia della coppa nazionale" come si legge sulla Gazzetta dello Sport che parla di 75.000 spettatori attesi. Dopo i 75.380 registrati nel match contro il Benfica, una settimana fa, "sarà superato il primato del 19 aprile 2022 quando per Inter-Milan 3-0, anche in quel caso semifinale di ritorno di Coppa Italia, i presenti furono 74.508 per un incasso di 4.156.710 euro. Stasera la cifra ricavata dal botteghino si aggirerà intorno ai 5 milioni. Un doppio primato che conferma una tendenza stagionale: il pubblico nerazzurro è... da scudetto quanto ad affetto e presenze al Meazza".

Per l'evento in programma per questa sera alle 21.00, la cui produzione televisiva sarà affidata alla Lega Serie A, saranno utilizzate 25 telecamere, alle quali vanno aggiunti "drone e 'integrazioni' di Canale 5, che trasmetterà la gara in esclusiva. I broadcaster saranno 40 e il derby d'Italia sarà visibile in 170 Paesi in tutto il mondo". Gli special guest della notte di San Siro sono le varie leggende interiste ma anche vari vip.

