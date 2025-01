Sebastiano Esposito torna da avversario e da ex a San Siro, lo stesso stadio in cui trovò all'esordio da titolare il primo centro in Serie A nell'Inter di Conte. Poi un lungo giro di prestiti e la scelta Empoli, con l'Inter che per la prima volta perde il controllo sul giocatore.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ho la ceduto la scorsa estate in prestito all'Empoli senza il diritto di recompra. Il riscatto è fissato a 5 milioni di euro con l'aggiunta del 20% sulla futura rivendita, ma - in caso di riscatto esercitato da parte del club toscano - questa volta non c'è possibilità di tornare a Milano. Oggi Esposito ha totalizzato 9 gol e 2 assist in 18 presenze complessive con l'Empoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!