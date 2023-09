La Gazzetta dello Sport si pone subito l'interrogativo: e adesso cosa accade con Davide Frattesi? Perché all'Inter è solo una comparsa? "Con la doppietta e la prova salva-Italia, nel suo nuovo stadio martedì, Frattesi ha sbalordito i pochi che all’estero ancora non conoscevano il potenziale. Gli elogi dai media di mezza Europa sono solo la logica conseguenza: in tanti hanno, infatti, notare che un altro mediano di grana finissima si è aggiunto in un reparto già forte di suo - si legge -. Ad Appiano lo hanno riaccolto ieri tra abbracci e complimenti sparsi, ma nessuno è davvero stupito da questo boom perché sin dal primo allenamento l’ex Sassuolo ha mostrato tenacia e applicazione in misura superiore alla media. Al netto di qualche sbavatura ed eccesso di foga, quando c’è di mezzo il 23enne romano l’intensità si alza sempre al massimo. E, considerando queste premesse, è di certo strano che nelle prime tre partite abbia solo raccolto briciole e che, quasi certamente, inizierà il derby dalla panchina".

Insomma, secondo la rosea, non si capisce come l'ex Sassuolo non trovi anche all'Inter lo stesso spazio che ha in Nazionale. La buttiamo lì: sarà che all'Inter la concorrenza è pù alta (Mkhitaryan non è esattamente l'ultimo arrivato...)? Sarà che, essendo un nuovo arrivato, ha bisogno di più tempo per integrarsi nei meccanismi?

"Nella scorsa stagione è stato il secondo centrocampista che ha effettuato più tiri in porta in A, 24 dietro ai 27 del Koopmeiners atalantino. Insomma, almeno in teoria, con questo Frattesi non sembrerebbero esserci problemi nel far accomodare in panchina Mkhitaryan, unico per intelligenza e delizioso per tocco, ma con 34 primavere (35 a gennaio) sulle spalle. All’armeno tuttofare, però, Inzaghi rinuncia solo sotto tortura e, tra l’altro, il suo piano per far esplodere Frattesi è assai cauto: entrerà stabilmente nelle rotazioni dall’inizio solo dopo il derby, magari già nel debutto di Champions a San Sebastian con la Real Sociedad", prevede la Gazzetta.

