Romelu Lukaku ha due grandi obiettivi per il 2023: aiutare l'Inter nella complicata rimonta scudetto e convincerla a trattenerlo ancora a Milano, evitando un ritorno al Chelsea alla fine della stagione. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che dopo aver analizzato il ritorno al peso forma ideale raggiunto in queste settimane dal belga (101 kg) si sofferma proprio sulle intenzioni della dirigenza nerazzurra per il futuro di Big Rom assicurando che non è cambiato nulla nella visione del club.

"L’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, d’accordo con il belga, vogliono trattare con il Chelsea un prestito-bis, magari spuntando un prezzo migliore degli 8 milioni più 4 di bonus pagati d’estate - scrive la rosea -. Il belga ha dimostrato coi fatti che, quando vuole ardentemente una squadra, finisce per prendersela. Ma, nello stesso tempo, sa che la sua voglia di continuare in nerazzurro è condizionata da tre lettere: g-o-l. Adesso devono arrivare copiosi, servono per meritare la conferma e lanciare la rimonta, già dal 4 gennaio".