Dzeko o Lukaku? Lukaku o Dzeko? Questo rimane il grande dubbio di formazione in casa Inter in vista della finale di Champions League con il Manchester City di sabato. Un dubbio che, magari, Inzaghi avrà già fugato nella sua mente, ma che resta valido per tutti gli altri, interisti e non.

Sfida aperta considerando quanto fatto fin qui dal bosniaco e la rincorsa del belga dopo il ko di fine agosto. "Rom ha usato ogni singola seduta per mostrare a Inzaghi come sia nel migliore stato fisico da quando è tornato a Milano, e i valori raccolti ad Appiano sono lì a confermarlo: è indubbiamente più caldo il belga del bosniaco - conferma la Gazzetta dello Sport -. Eppure Edin è ancora leggermente in vantaggio nelle gerarchie di Simone Inzaghi, riconoscente al centravanti che ha giocato da titolare in tutte le grandi notti di Coppa. Certi dettagli, però, sono all’attenzione dello staff: nonostante abbia messo in fila solo 144’ totali e non sia mai partito dall’inizio in questa Champions, Rom è l’unico ad aver segnato o fornito assist in ogni turno: gol nei gironi, negli ottavi e nei quarti più passaggio decisivo in semifinale".

"Dzeko, che ha tirato a lungo la carretta durante l’anno, ha visto però da vicino la rimonta alle spalle di questo Romelu rampante. Con le ultime marcature soprattutto in A, Lukaku lo ha addirittura raggiunto: nel pallottoliere entrambi i centravanti hanno segnato 14 reti. Ma da aprile, partecipando a 15 reti totali con 9 centri e 6 assist, il belga ha perfino fatto meglio dell’androide Haaland, fermo a 14. Per questo Romelu sta facendo crescere i dubbi anche a un abitudinario come Simone: un sorpasso in volata su Edin è difficile, non impossibile", spiega la rosea. Scontata, invece, appare la staffetta. Chi prima, chi dopo...

